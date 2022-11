​Faber Llull vol donar un nou impuls a les residències

Àlex Hinojo és l'encarregat de coordinar i dissenyar el programa de residències de Faber Foto: Martí Albesa

Les residències Faber Llull volen assentar la seva funcionalitat. L'organisme gestor de totes elles, entres les quals s'hi troba la d'Olot, ha decidita les estades que es desenvolupen als tres feus que actualment hi ha (Garrotxa, Andorra i Palma). Des de l' Institut Ramon Llull es preveu situar les residències en una estratègia puntal de l'organització."Donarem un nou impuls en el marc d'un programa de residències més ampli", diu el director de Llull,. El primer pas ha estat. Aquest càrrec l'ocupa: "És un encàrrec per donar coherència al programa d'estades. La idea és dotar d'un sentit i alinear un ecosistema de residències. Renovar i dotar de coherència el projecte, vinculant-nos molt més amb tota la comunitat educativa i tècnica i agafar el talent que, per exemple, hi ha a Olot i ajudar-lo a voltar pel món en altres residències".Amb aquesta idea es pretén enfortir. Per a Almeda, les residències "són l'eina més útil d'intercanvi, diàleg i creació que en aquests moments està succeint al món". Per això es vol que les residències siguin un marc estratègic prioritari per a l'Institut Ramon Llull.Sobre les temàtiques, el nou pla de residències pretén situar-les en: temes que pertanyen al territori, qüestions amb què treballa l'Institut i altres reptes o preocupacions globals del planeta. Segons Almeda, aquests àmbits han d'ajudar a "vincular la nostra cultura a les xarxes de residències del món" amb la voluntat "d'exportar el talent català".Mentre el nou impuls de les residències comença a caminar, a Olot ja es coneixen les estades que es faran fins a final d'any. Ja hi ha hagut les residències d'educació inclusiva i vulcanologia, i pròximament hi haurà estades sobre. Fins ara, després de sis anys de vida, la residència Faber d'Olot ja ha rebutde 30 països diferents.