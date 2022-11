​«Alcarràs», nominada als Premis del Cinema Europeu i Premis Folqué

La flamant òpera prima de la garrotxina Carla Simón ha aconseguit, en la categoria de millor pel·lícula i millor guió juntament amb Arnau Vilaró. També opta al guardó dels universitaris. La cinta distingida amb l'Ós d'Or a Berlín, que es troba immersa en la cursa per passar el primer tall per als Òscar.Alcarràs no és l'única candidata catalana a la gala que tindrà lloc el. També hi ha El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que hi competirà com a millor comèdia. Els guardons també han nominat Penélope Cruz com a millor actriu pel seu paper a Madres paralelas.Per altra banda, recentment també s'ha conegut que Alcarràs ha estat nominada als. En aquest cas, en la categoria Cine i Educació i millor llargmetratge. Els premis que s'entregaran el 17 de desembre a Madrid estan protagonitzats també per Cinco lobitos que lidera les nominacions.