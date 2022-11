​En marxa la reforma del centre cívic de Riudaura després de 20 anys tancat

En una primera fase, s'estan instal·lant reforços estructurals i enderrocant parts modificades Foto: Pau Masó

RCR no col·laborarà amb el finançament

La part posterior del centre cívic amb l'església de Riudaura al fons Foto: Pau Masó

Una història interminable

Llum al final del túnel a Riudaura. Després de gairebé 20 anys tancat,. El passat mes de setembre, van començar els treballs preliminars per la reforma i reobertura d'un equipament que ha estatActualment, l'empresa responsable de l'obra ja està en ple rendiment. S'estan fent els enderrocs de les parts de l'edifici que es modificaran i els reforços estructurals corresponents. Es tracta d'una primera fase que consisteix a consolidar l'obra actual i, en una segona, s'acabarà la reforma. Totes dues seran correlatives i les durà a terme la mateixa empresa. Això ha de permetre que"Gràcies a la col·laboració de tothom s'ha pogut engegar la remodelació i l'esperança és tenir-lo en funcionament en breu", diu l'alcalde de Riudaura.explica que la reobertura del centre cívic ha d'ajudar al desenvolupament de moltes de les activitats que es fan al municipi: ". Ara mateix només tenim el local social que dona pel que dona i està sobre ocupat absolutament. És necessari per al municipi per poder desenvolupar totes les activitats".El nou centre cívic de Riudaura tindrà una. També està previst una zona de bar per donar servei al poble. "La intenció és que tingui la màxima vida possible", diu l'alcalde.La reforma de les instal·lacions dissenyades per RCR puja a més de. En un principi, el finançament havia d'anar a parts iguals entre l'Ajuntament, la Diputació, la Generalitat i RCR.: "La implicació ara com ara no s'ha fet efectiva, ja que no han col·laborat econòmicament en la rehabilitació per diferents circumstàncies. Se'ls hi va passar una proposta de conveni que van rebutjar i van passar una contraproposta que des de l'Ajuntament i equip de govern creiem que no és acceptable", ha explicat Llop.D'aquesta manera, la rehabilitació serà finançada per la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament (qui aportarà menys de la meitat del pressupost). Per a l'alcalde de Riudaura, no comptar amb RCR no era l'objectiu principal: "L'objectiu no és tenir un edifici d'un determinat grup d'arquitectes, sinó tenir l'edifici pel funcionament del poble. Aquesta és la finalitat màxima de tots els consistoris que han passat per aquí".L'estiu que ve Riudaura espera inaugurar un centre cívic que tindrà més de 300 metres quadrats i que ha tingut tota mena d'entrebancs., però el 2003 l'Ajuntament el va tancar per deficiències estructurals i per motius de seguretat, segons el consistori d'aquell moment. El cost de la reforma i la deterioració de l'equipament han fet que la reobertura s'anés allargant, fins al punt que han passat dues dècades, ipel pas del temps. De fet, una forta ventada el 2015 va arrencar part de les plaques metàl·liques que hi ha de sostre.Els diferents governs municipals que des del 2023 han governat a Riudaura han tingut sobre la taula l'opció de l'enderroc o la reforma. El 2019, en una consulta popular, el poble va decidir mantenir l'edifici i rehabilitar-lo . Quatre anys més tard, aquest 2022, l'Ajuntament va llançar el concurs per a les obres de reforma, peròper l'augment dels costos de l'obra. Finalment, la tercera empresa (garrotxina) va acceptar els treballs amb un 20% més del pressupost inicial , tal com permet la normativa. Finalment, les obres ja han començat, i els riudaurencs ja poden mirar més en el futur (l'estiu del 2023) que en el passat.