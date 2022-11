​L'equip de govern d'Olot defensa la pujada d'impostos i es reunirà amb els promotors de la recollida de signatures

Dies després de l'inici de la recollida de signatures contra la pujada d'impostos de l'Ajuntament d'Olot per al 2023,. Expliquen que van conèixer la campanya a través de les xarxes socials i que "no saben" què es demana. "De moment recullen signatures. Quan ho presentin, ens asseurem amb la persona i que ens expliqui què ens demana. Un cop hàgim parlat amb ella, com a equip de govern, pensarem a veure què fem", ha dit el primer tinent d'alcalde,, en declaracions a, impulsora de la recollida de signatures. Vayreda diu que, si fos per ells, no haurien apujat impostos i cal explicar-se més bé: "A ningú li agrada haver d'apujar impostos. Si depengués de nosaltres, no hauríem pujat res. Entenem que la gent està cansada i li puja tot. Estem parlant d'un increment que creiem que és. El que hem de fer, segurament, és explicar-nos més. Al final, es tracta de mantenir serveis de qualitat".Vayreda afirma que els ciutadans tenen tot el dret a dir-hi la seva, però argumenta que,: "Ens ha pujat l'electricitat o molts contractes lligats a l'IPC. Per una banda, nosaltres hem reduït la despesa entre un 5 i un 10% en totes les partides, menys educació i acció social, per tant ens hem estret el cinturó com farà tothom. I, per altra banda, hem repercutit només un terç de l'increment de costos al ciutadà. A la gran majoria de rebuts (uns 10.000), l'IBI pujarà dos euros a l'any".Està previst que aquest dimarts,. En total, una quinzena de comerços d'Olot s'han habilitat com a punts de recollida. Es tracta de la segona campanya en contra de la pujada d'impostos que es fa aquest mandat. El 2019 ja hi va haver una campanya similar que va aconseguir més de 2.400 signatures i va frenar una pujada del 14% de l'IBI i les escombraries.