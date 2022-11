​Restriccions parcials als Túnels de Bracons durant quinze dies

Del 6 a l'11 de novembre : restricció carril dret sentit Vic durant tot el dia des d'aquesta passada nit fins a les 15 h del divendres 11.

: restricció carril dret durant tot el dia des d'aquesta passada nit fins a les 15 h del divendres 11. Del 13 al 18 de novembre : restricció carril dret sentit Vic durant tot el dia des de les 22 h del diumenge 13 fins a les 15 h del dia 18.

: restricció carril dret durant tot el dia des de les 22 h del diumenge 13 fins a les 15 h del dia 18. Del dilluns 14 fins al dimecres 16 : restricció d'un dels dos carrils que hi ha sentit Vic des de les 19 h del dilluns 14 a les 19 h del dimarts 15.

: restricció d'un dels dos carrils que hi ha des de les 19 h del dilluns 14 a les 19 h del dimarts 15. Del dimecres 16 al divendres 18: restricció del carril dret sentit Olot des de les 19 h del dimecres fins a les 15 h del divendres. En tot moment es podrà circular pel túnel direcció la capital de la Garrotxa.

Talls totals al túnel de Sant Esteve

El Centre de Control de Carreteres informa que durant els pròxims quinze dies, fins al divendres 18 de novembre, hi hauràEn tot momenti no s'haurà de tallar la circulació per complet. El cap de setmana no hi haurà restriccions. El motiu és la col·locació de panells a les parets dels túnels i altres senyals lluminoses.Les restriccions i talls seran els següents:A part d'aquestes restriccions a Bracons, els pròxims dies també hi haurà talls al túnel de Sant Esteve d'en Bas. En aquest cas, seranque provocarà que es tanqui el pas de vehicles. Es tallarà la circulació des d'aquest dimarts fins dijous 10 de. Divendres, el tall serà des de les vuit del matí fins a les 15 h. La restricció es deu a un canvi massiu d'enllumenat.