L'Hospital d'Olot torna a organitzar els playbacks solidaris per a la Marató de TV3

L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa tornarà a recollir fons per a la Marató de TV3 amb l'acte més emblemàtic del centre: els playbacks.per recollir fons contra les(el motiu de la Marató 2022). La iniciativa tindrà lloc elal Teatre Principal d'Olot.Els playbacks de l'Hospital es desenvoluparan en dues sessions. Una serà a les 16.30 h i l'altra a les 19 h. L'espectacle durarà una hora i comptarà amb una. Les entrades es posen a la venda aquest divendres a partir de les 10 h del matí a un preu que va dels 8 als 12 euros. Es poden comprar a través de la pàgina web d'Olot Cultura i a l'horari habitual de la taquilla del Teatre Principal.A banda de les actuacions musicals,en salut cardiovascular del nostre territori i la intervenció de nens i nenes vinculats a la Fundació, que aportaran la seva particular visió de com hem de cuidar els nostres cors.Feia tres anys que l'Hospital d'Olot no organitzava l'acte a causa de la covid. Aquest 2022 es recupera i s'espera recollir una important quantitat de fons per destinar a la Marató de TV3 que se celebrarà el 18 de desembre. L'últim any que es van organitzar els playbacks (2019) es van recollir més de