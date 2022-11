​El formatge Garrotxa, entre els millors del món

per Redacció, Olot, Catalunya |

🏅Contents d’anunciar-vos que ens enduem a casa dos guardons del #WorldCheeseAwards2022 I Un Or pel Garrotxa, semi-curat de cabra I Un Bronze pel Lupulus, curat de vaca eco rentat amb cervesa



És un honor rebre reconeixements de caire internacional I Thank you @guildoffinefood 🤲 pic.twitter.com/snr9QpaJwX — Formatges Muntanyola (@Muntanyolampans) November 4, 2022

Un formatge Garrotxa elaborat perha estat qualificat com el millor del món en la seva categoria. El producte de l'empresa del Bages ha estat premiat amb un or alscelebrats al Regne Unit la setmana passada.La competició se celebra un cop l'any i aquest 2022 ha reunit més dede quaranta països diferents. El certamen s'organitza en diverses categories i competicions i s'entreguen medalles d'or, plata i bronze. En el cas del formatge Garrotxa presentat per Muntanyola, ha estat el millor en la categoria semicurat de cabra.Elés una varietat que es va recuperar el 1982 a través d'un grup de productors de Sant Miquel de Campmajor. La recuperació d'aquest producte es va basar en el formatge que ja havia existit a la comarca. És un formatge artesanal madurat, generalment de pasta tova, que s'elabora a partir de llet de cabra o vaca, crua o pasteuritzada. Actualment, se'n troba a diferents formatgeries de Catalunya i algunes veus han reclamat que se li atorgui la denominació d'origen.