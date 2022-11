​El CPA Olot i Marc Julià als World Skate Games de l'Argentina

Marc Julià, convocat amb la selecció espanyola d'última hora

Doble representació olotina en el mundial dels esports de roda petita que es disputa a l'Argentina aquest mes de novembre, concretament a Buenos Aires. Eli el jugador olotí d'hoquei patins,, lluitaran en les seves respectives disciplines per endur-se l'or. Ho faran en dies diferents, ja que els World Skate Games van començar el 24 d'octubre i s'acabarà el 13 de novembre.. La competició de grups de show començarà(hora catalana). A l'Argentina seran les set de la tarda. Les patinadores de Ricard Planiol i Ester Fàbregai revalidar el títol de l'any passat a Paraguai. Aquest 2022 el club olotí presentarà el ball Escalant, que fins ara ha guanyat tot els campionats de la temporada (gironí, català, espanyol i europeu).La competició de diumenge tindrà, entre els quals també hi haurà eli el. Les olotines sortiran antepenúltimes, les gironines primeres i les osonenques en quarta posició.A part del CPA Olot, la capital de la Garrotxa també tindrà un altre representant al mundial:ha estat convocat d'última hora amb la selecció espanyola per disputar la competició d'hoquei patins. El jugador del Reus va conèixer aquesta setmana que,, viatjaria a l'Argentina per disputar el mundial. El seleccionador espanyol, Guillem Cabestany, va deixar Julià fora de la llista en un primer moment, i ara l'ha acabat convocant.La selecció espanyola decontra l'amfitriona Argentina a les dues de la matinada hora catalana. L'olotí jugarà tambécontra Moçambic icontra Angola. Un cop acabada la fase de grups, el cap de setmana del 12 i 13 de novembre es disputaran les eliminatòries.a dos quarts d'una de la matinada hora catalana.Elsde l'Argentina són el mundial dels esports de roda petita. Se celebren cada dos anys a un país diferent. L'última edició va ser a Barcelona el 2019, ja que la pandèmia ha fet ajornar fins aquest any la celebració de la competició a l'Argentina. Aquest 2022, els World Skate Games agrupen un total de deu disciplines i