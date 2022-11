​Recullen signatures en contra de la pujada d'impostos a Olot

Gairebé 2.000 signatures el 2019

Trenta dies per presentar al·legacions

La història es repeteix i així ho demostra el fet que, novament, després de tres anys, eque l'Ajuntament ha tirat endavant amb les ordenances fiscals del 2023. Diferents comerços de la ciutat estan recollint signatures enque ja ha aprovat inicialment el consistori.La recollida de firmes va començar aquest dijous i ja sónque s'han afegit a la campanya. Com també va passar el 2019, laha estat una de les instigadores de la recollida: "Quan vaig llegir als mitjans les xifres del nou pressupost, de seguida vaig crear el formulari. Tothom comentava a les xarxes que estava emprenyat, però ningú feia el pas. No volia tornar a ser jo, sinó ajudar algú. Un noi va preguntar pel Facebook com es feia per reclamar a l'Ajuntament i ho vam engegar", explica Guardiola a"Tot està pels núvols, la benzina, el gas, la llum, etc. Crec que, en lloc d'apujar els impostos, l'Ajuntament ens hauria d'ajudar", assegura la veïna d'Olot que ha impulsat la recollida. "Ens hem d'acostumar a prendre nosaltres la iniciativa. Ens toca a la gent dir la nostra. No podem quedar callats davant aquest abús. Les cases s'han d'ajustar perquè ve un any molt dur i l'Ajuntament també ho ha de fer", afirma.Carme Guardiola ja va ser una de les persones que el 2019 va promoure una recollida de firmes que va acabar amb gairebé i la taxa d'escombraries va aconseguir frenar una pujada del 14% de l'IBI . Aquell any, el primer de l'actual mandat de Junts,i es va acabar reduint l'augment a un 4% l'IBI i un 4,7% les escombraries Ara, a l'últim any de mandat i en ple escenari electoral, la ciutadania d'Olot torna a activar-se per frenar un nou augment d'impostos.: "Hem de ser tots. Cap partit ni persona et salvarà la vida, sinó el grup. No si val votar cada quatre anys i oblidar-te del funcionament de la ciutat. Ens hem d'acostumar que la ciutadania ha d'anar assumint responsabilitats del que està passant i una responsabilitat és fer un pas endavant davant qualsevol injustícia, com el que han fet els treballadors de l'Hospital".per presentar-les "al més aviat possible" a l'Ajuntament a través d'una instància. Entre els comerços que en recullen hi ha llibreries, supermercats, jardineries i perruqueries, entre altres, de diferents barris de la ciutat. En alguns punts, ja s'han recollit desenes de suports.Les ordenances fiscals 2023, que són les que regulen els impostos, es van aprovar dijous passat de manera inicial al ple de l'Ajuntament. L'aprovació es va fer amb els vots favorables de Junts, l'abstenció d'ERC i l'oposició del PSC i la CUP.Justament aquest dijous, el mateix dia que s'ha començat a recollir firmes,. A partir d'ara hi ha un mes (30 dies hàbils), fins al dilluns 19 de desembre, perquè tothom qui vulgui pugui dir-hi la seva a través del procés d'al·legacions. Fins al desembre les ordenances no tornaran al ple municipal per a la seva aprovació definitiva. Durant aquest període, els ciutadans poden dir-hi la seva i l'equip de govern pot introduir canvis.