​Absolen el futbolista olotí Simo acusat de maltractaments a la parella

La jutgessa del Jutjat Penal número sis de Còrdovadesprés que fos acusat de maltractaments a la seva parella per la Fiscalia, qui demanava 10 anys de presó. El tribunal considera quei per això l'absol. Segons la sentència , a la qual ha tingut accés, s'exposen les declaracions de la jove i la dels agents de policia que van intervenir en els fets.Tot es remunta el 12 de setembre al voltant de les cinc de la tarda. La parella va tenir una discussió verbal en el moment en què Simo havia de marxar a entrenar. La jove no volia que el jugador marxés i. Segons les declaracions, el jugadorper apartar-la. "Per pressionar-lo, la noia va decidir trucar la policia, tot i que minuts més tard va tornar-hi dient que no calia que anessin al pis.Finalment, la policia es va presentar al domicili i, segons els agents, la noia els va obrir amb "una dessuadora grossa, tot i la calor, amb la caputxa posada, de manera que només podien veure-li la cara i estava molt nerviosa". La noia va repetir que, però, tot i això, van entrar a la casa. En arribar a la cuina,. Segons la noia, s'havien espantat i ell s'havia amagat dins el moble.Els agents van entrevistar la parella de manera separada a diferents espais de la casa. Durant la conversa,i ella els va dir que tenia gossos i que "li pugen a sobre i li fan esgarrapades".que havia tingut amb el seu xicot. Segons els agents, Simo va explicar durant l'entrevista amb ells a la casa que durant la discussió havia tingut "un forcejament" amb la noia perquè no el deixava marxar a entrenar.A la sentència també es detalla que la noia va anar a l'hospital: "arriba al Centre de Salut cap a les 18 h del dia 12 acompanyada per policies de paisà [...] La jove és qui explica a la doctora que ha estat el seu xicot qui l'ha agredit". L'informe mèdic recull que, braç i galta esquerres, i esgarrapades al canell esquerre i una contusió al colze dret. I que tot això s'havia produït en una discussió perquè anaven a deixar de ser parella i ella volia parlar amb ell, es va posar davant la porta i la va agredir, agafant-la del coll i els braços i donant-i empentes.La noia no va acceptar fer-se un reconeixement i el metge forense va redactar l'informe basant-se en el document mèdic de la metgessa de l'hospital. En aquest informe, el forense relata que "és cert que els hematomes i rascades poden tenir múltiples causes" i que "les ungles d'un animal poden causar les lesions" que presentava la jove.Amb tot això, la jutgessa conclou que l'únicaque té és la declaració de la jove durant el judici en què explica que la discussió va ser verbal, nega que hi hagués cap agressió i que les lesions li havien causat els seus gossos. La resta de proves i indicis de la Fiscalia, segons diu la magistrada, sóni no pot considerar les sospites i declaracions dels agents com a "diligències instructores". Per tot plegat, el passat dijous (quatre dies després del judici) la jutge absol Simo després de gairebé un mes de l'acusació.