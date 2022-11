​La gastronomia garrotxina reflexiona sobre el moment actual

Un mes de Mostra Gastronòmica

Reflexionar i debatre sobre la gastronomia garrotxina. Aquest ha estat l'objectiu de laque ha tingut lloc aquest dijous a l'Espai Cràter d'Olot. Diversos propietaris, cuiners i experts locals en gastronomia han participat en una jornada que s'emmarca dins laque organitza l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa.La jornada ha comptat ambformada pel gestor gastronòmic, Fran Cabello, les xefs de les Cols, Fina Puigdevall i Martina Puigvert, els responsables de l'Hostalet, Josep i David Colom i els propietaris del nou restaurant l'Equilibri d'Olot, Mireia Badosa i Kevin Meisse. Cadascú ha intervingut fent èmfasi en qüestions com el canvi generacional, l'economia i el producte.de cara a projectes nous que poden sortir el 2023 i saber com enfocarem la gastronomia garrotxina, la gestió dels establiments i les activitats promocionals del col·lectiu", ha explicat el president de l' Associació d'Hostalatge de la Garrotxa . Gerard Xifra també ha assegurat que són temps de canvis: "Creiem que hi ha d'haver una regeneració de conceptes, maneres i formes de treballar. Venim d'una història de restaurants familiars als quals hi ha canvi generacional i també hi ha problemes econòmics que han suposat canvis. Això ens ha provocat una reflexió per veure com hem d'enfocar els nostres negocis".La Jornada Gastrovolcànica és la primera vegada que se celebra i mira a. Durant la tardor de l'any que ve, el sector té previst organitzar diferents sessions amb la implicació de tots els actors de la gastronomia garrotxina per detectar necessitats, reflexionar i encarar el futur. "Les jornades de l'any que ve seran de reflexió, per innovar, integrar el nou talent, posicionar la gastronomia, valorar el sector i per establir les línies de treball que ha de seguir l'Associació d'Hostalatge", explica la presidenta de Turisme Garrotxa,A l'espera de la tardor del 2023, el sector gastronòmic ja ha començat a reflexionar sobre com ha de ser el futur de la gastronomia garrotxina. Mentrestant, el present passa per la celebració d'una nova edició de la Mostra Gastronòmica que aquest dijous també ha entregat els tradicionals guardons: el Volcanet d'Or ha anat a l', el Volcanet d'Argent per a lade les comarques gironines i la famíliadel restaurant les Padretes i el Lògic d'Olot ha estat homenatjada per la seva llarga trajectòria de gairebé 40 anys.Fins al 27 de novembre, seguint l'esperit de la Mostra Gastronòmica,, els quals reivindicaran l'oferta gastronòmica de la Garrotxa. Els restaurants són la Quinta Justa, La Brasera, Can Morera, B Crek Solfa, Hostal dels Ossos, Ca la Matilde, Can Xel, La Moixina, Mas Siubés, L'Hostalet, L'Arcada de Fares, Sant Miquel, Hostal del Sol, L'Equilibri.