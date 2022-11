El batlle d'Olot, Pep Berga, és també el president del patronat de la fundació de l'hospital. Foto: Martí Albesa.

Edifici públic, gestió des d'una fundació

El president del patronat de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa s'ha pronunciat aquest dijous sobre la protesta que van fer dimecres uns 150 treballadors del centre garrotxí , qui també és alcalde d'Olot,que ha suposat per al centre l'augment del preu de l'energia. "La Generalitat hauria d'assumir els increments de costos energètics que es donen a un edifici que és seu i amb una competència (la de serveis de salut) que és també de la Generalitat", ha dit Berga.El sobrecost energètic ha fet que, de moment, la gerència de l'Hospital hagi advertit que, ara com ara, no es podrà pagar la totalitat de les retribucions per objectius al personal (les anomenades DPO). Segons va informar el comitè d'empresa durant la concentració d'aquest dimecres,. Això, però, a l'espera de veure com es tanca el pressupost 2022: si hi ha equilibri pressupostari es podrà pagar el 100%, si no n'hi ha s'haurà de retallar.Segons el president del patronat,: "En el moment que responguin a això i facin la compensació es podrà pagar el 100% de les DPO, tal com correspondria a uns treballadors que surten d'una època amb molta conflictivitat. És una competència de la Generalitat i és un edifici de la Generalitat", ha afirmat Berga.El patronat de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxaque està patint l'hospital. El centre està a l'espera d'una resposta per poder tancar sense pèrdues el pressupost d'aquest 2022. Fins al tancament de l'any no se sabrà si es pot pagar el 100% de les DPO i per això,, ja que la retribució "no està decidida ni tancada".Les instal·lacions de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa es van inaugurar l'octubre del 2014. Són 27.000 metres quadrats que van costar 52 milions d'euros pagats per la Generalitat. L'edifici es va dissenyar sobredimensionat pensant cobrir una població futura de 75.000 persones. Actualment en cobreix 58.000.. Aquesta té un patronat que exerceix com a òrgan de govern del centre, a més d'un gerent que dirigeix el dia a dia de l'hospital. El patronat està format per un president que és l'alcalde d'Olot corresponent. Quan un alcalde deixa l'alcaldia de la ciutat, també deixa de ser president del patronat.També hi ha un vicepresident que és el president del Consell Comarcal de la Garrotxa i. Entre els vocals, hi ha el portaveu del principal partit de l'oposició a l'Ajuntament d'Olot, un representant de l'Associació ALBA, un de l'Associació Euram Garrotxa, d'Integra, la Cooperativa la Fageda i un representant de la Junta Clínica i un altre dels sindicats de la comarca. El càrrec de patró té una durada de quatre anys reelegibles, a excepció de l'alcalde d'Olot. El patronat es reuneix, com a mínim, sis cops l'any per aprovar, per exemple, els pressupostos, i prendre decisions de caràcter, absolutament, governatives.