​La direcció de l'Hospital d'Olot respon als treballadors: «No som diferents de la resta d'hospitals»

Tancament d'una unitat i llistes d'espera més llargues

Treballadors de l'Hospital d'Olot manifestant-se aquest matí Foto: Martí Albesa

Sense solucions a curt termini

La direcció de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha respost immediatament a les demandes i crítiques que unes 150 persones han evidenciat amb una concentració davant el centre aquest diemecres al matí , però afirma que es tracta d'uni que és present a tots els hospitals del país."Els manifestants se centren en una cosa ben certa: la manca de personal. Això ens està provocant dificultats a tot el sector i va segons serveis o unitats", diu el gerent de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa,. També explica que cada cop que hi ha una baixa, costa molt trobar professionals que la puguin cobrir, això tensa el servei i s'han de prendre mesures "que no agraden a ningú" comDe fet,per manca d'infermers i auxiliars. Des de fa setmanes treballa amb només dues unitats de 32 llits cada una.: "Hem estat a punt de tancar el servei de parts perquè no trobàvem llevadores. És una situació que viurem a curt termini fins que no hi hagi una sortida de professionals suficient", diu Padrosa. El tancament de llits ha suposat que. El centre se situava a prop del miler de pacients en espera i ara ja està als 1.200.El gerent de l'Hospital d'Olot recull la demanda dels treballadors, però afirma que, sinó que es tracta d'una situació molt més profunda: "No som diferents de la resta d'hospitals, som exactament el mateix, amb les mateixes baixes i la mateixa mobilitat de treballadors". Segons dades que ha donat a conèixer l'Hospital,, una xifra inferior que la mitjana que hi ha als hospitals catalans que és d'un 8,34%.Sobre les possibles solucions al problema, Padrosa no n'hi veu a curt termini: "És un tema que costarà de resoldre i que anirà a pitjor per les dades que tenim. S'ha de resoldre generant més professionals. Si les facultats i les escoles tenen més capacitat i recursos, s'arreglarà abans, però mentrestant anem molt malament".Des de fa temps,per poder generar més ingressos i afavorir el pressupost. Sobre si això seria una solució al problema actual, Padrosa assegura que no ho salvaria: "La privada està vivint un moment de creixement i és un dels motius perquè hagin marxat metges d'aquí. La privada no salva, pot ajudar. Hem demanat fer privada i no ens va gens bé que hi hagi canvis d'interlocutors al Servei Català de la Salut".La direcció de l'Hospital d'Olot també està treballant per instal·lar plaques solars al sostre de l'edifici, però es queixa que els canvis polítics no han afavorit que això pogués ser una realitat.que, de moment, s'han reduït i que els treballadors demanen no retallar. L'ajustament de la despesa energètica, però, és una petita solució a un problema que mira més enllà dels últims mesos i que té una dimensió més estructural.