​Unes 150 persones reclamen millores laborals a l'Hospital d'Olot: «No volem quedar-nos enrere»

Nadia Tobarias, presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital d'Olot Foto: Martí Albesa

Una situació anterior a la pandèmia

Una de les pancartes que s'han pogut veure durant la concentració Foto: Martí Albesa

Unes, la majoria treballadors de l'Hospital d'Olot, han protestat aquest dimecres al matí davant el centre per reclamar millores laborals. El comitè d'empresa de l'hospital és qui ha convocat la manifestació amb la idea de. "Volem manifestar la manca de personal. Això ens està produint que treballem amb neguit i patiment físic i emocional. Hi ha baixes laborals i hem assumit altres càrregues assistencials que posen en risc l'atenció i la seguretat de l'usuari", assegura la presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital d'Olot,Durant la protesta (que ha durat uns 10 minuts) hi han participat treballadors de diferents àrees de l'Hospital d'Olot, s'hi ha llegit un manifest i s'han pogut veure pancartes amb els lemes "", "" o "DEP DPO".Precisament aquestes últimes sigles (DPO) són un dels altres arguments dels treballadors: es queixen que la(retribucions que es donen si s'aconsegueixen uns objectius concrets) van lligats a l'equilibri pressupostari, un equilibri que ha quedat tocat per l'augment de la factura de la llum del centre. Això ha fet que la direcció hagi hagut de, tot i ser una previsió millor de la que hi havia per aquest 2022.Segons Tobarias,: "Hem estat molt pacients. Ara ens trobem en una situació postpandèmia que no ha millorat l'anterior. Tenim treballadors que es jubilen, altres que marxen a altres centres amb millors condicions laborals i ens costa trobar personal". Les baixes, provocades també per al desgast viscut durant la covid, agreugen la manca de sanitaris i fan que s'hagin de buscar tota mena de solucions: "Ens reubiquen constantment per anar tapant forats o ens truquen per venir a treballar els dies que tenim vacances", diu la presidenta del comitè.Per tot plegat,: "Entenem que s'hagin de dedicar a fer inversions, però no volem que el personal es quedi enrere". Actualment, l'Hospital d'Olot compta amb uns 550 treballadors. La situació fins ara s'havia tractat de manera interna entre el comitè i la direcció. La manca de canvis i millores ha portat als treballadors a sortir al carrer ia les 12 del matí davant l'Hospital d'Olot.