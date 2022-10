​Treballadors de l'hospital d'Olot alerten d'una situació «insostenible» i inicien una protesta

Concentracions cada dimecres

Treballadors i treballadores de l'hospital d'Olot han fet públic un manifest on denuncien. A l'escrit, asseguren que des de la pandèmia s'ha "evidenciat i agreujat" la falta de personal i que estan "cansats i desmotivats" perquè fan front a "altes càrregues laborals"."Aquesta sobrecàrrega de treball fa que cada cop hi hagi més baixes laborals.", afirmen al comunicat promogut pel comitè d'empresa on també diuen que molts treballadors marxen del centre buscant millors condicions. "i això pot afectar a la seguretat dels pacients", afirmen.Per denunciar aquesta situació,. Exigeixen que hi hagi una previsió de la plantilla "adequada" a les necessitats "reals de cada servei"; més inversió en personal; que no es tanquin llits ni s'anul·lin intervencions programades i exigeixen un "tracte digne i humà per part dels superiors".A més, diuen que la seva retribució no pot dependre de les despeses de manteniment del centre. I és que, segons expliquen, se'ls ha reduït la retribució variable en funció del compliment d'objectius (DPO) per l'augment dels costos energètics.Segons fonts de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa,. En un comunicat intern que elva fer arribar a la direcció es detallaven les demandes i també s'anunciava la intenció dedavant el centre. Aquest pròxim 3 de novembre es farà la primera concentració.