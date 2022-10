Cinc curiositats de Tots Sants

El cristianisme «adopta» aquesta festa al segle VII

La castanyada, una festa secular a Catalunya

El Halloween no és americà

Els esperits entren a les cases!

La carabassa de la por també és catalana

Els orígens desón el segell de la cultura celta i no pas de la cristiana, que la va adoptar posteriorment.la de la llum, que abraçava els mesos de primavera i estiu, i la de la foscor, que englobava l'època de tardor i hivern.Enmig d'aquests dos períodes hi havia uns quants dies de "transició", que eren, un mot gaèlic que donava nom a la festivitat que servia per donar la benvinguda a l'època d'obscuritat que arribava i què es creia que els difunts podien contactar amb els vius.És al segle VII quan el cristianisme adopta aquesta festa com a pròpia. IEl papa Gregori IV va ser el responsable d'aquest canvi, i va fixar el primer dia de novembre com la festa en honor als difunts emulant la tradició celta, que també la celebrava per aquestes dates.Amb el pas dels anys, es va anar incorporant a la festivitatEls campaners de nombrosos municipis catalans feien repicar fins la matinada, motiu pel qual se'ls hi portava algunes de les viandes típiques d'aquella època de l'any, com castanyes i moniatos.fins al punt que la menja de castanyes es va establir com una tradició que va adquirir un nom, la castanyada, i un símbol, la castanyera.En els darrers anys, la festa de la castanyada i Tot Sants s'ha vist "amenaçada" pel, una festivitat molt estesa a Amèrica del Nord i que ha creuat l'Atlàntic per influència del màrqueting i dels films amb segell de Hollywood. Tot i el que es podria pensar, l'origen d'aquesta celebracióEl mateix nom ja dóna una pista; Halloween és l'abreviació dels mots anglesos antics All Hallows Eve (vigília de Tots Sants).Els celtes creuen que que durant els dies d'impàs entre l'època de llum i de l'obscuritat els morts podien entrar en contacte amb els vius.i si els humans no accedien a les seves peticions, els feien víctimes de malediccions: "O em dones alguna cosa o et faig una mala passada", que és la traducció del popular "trick or treat" (truc o tracte).Per evitar que entressin a les cases, la gent les decorava ambper espantar els morts que sortien de les tombes. Moltes de les tradicions de Halloween es varen convertir en jocs infantils que els immigrants irlandesos van portar als Estats Units durant el segle XIX.Durant l'època medieval hi havia el costum, en nombrosos indrets del país, de prepararel que se'n deia vulgarment: fer la por. Aquesta pràctica s'havia fet majoritàriament a les comarques del Ripollès i d'Osona, i també a les comarques de la Franja de Ponent. A voltes, la carabassa era substituïdaque es buidava de la mateixa manera.