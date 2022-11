​La Garrotxa reflexiona durant dos dies sobre la governança i la participació ciutadana

Durant dos dies la Garrotxa parlarà i debatrà sobre les seves. És l'objectiu d'unes jornades que porten per nom "Jornades de Govern Obert, Participació Vilatana i Resiliència Territorial" i que organitzen conjuntament. Tindran lloc el pròxim divendres 4 i dissabte 5 de novembre a Olot, entre l'Espai Cràter i el Núria Social.Hi haurà(la majoria conferències i debats) que tractaran temes com la participació social, la resiliència comunitària, les necessitats del Nucli Antic d'Olot, les respostes cocreatives a reptes complexos, la governança comunitària a les zones rurals o els reptes col·lectius davant la situació que es viu a la Garrotxa pel que fa a la mobilitat. Les jornades també serviran per reflexionar i presentar projectes garrotxins que comprenen la comunitat com elo elTotes les activitatsi de la mà de Pandora Hub , un projecte que treballa per la regeneració de l'economia a través de la innovació i l'emprenedoria, i Resilience Earth , una cooperativa que acompanya municipis, organitzacions i comunitats rurals en la gestió del canvi cap a territoris més resilients. Les jornades coincideixen amb l'estada sobre laboratoris ciutadans que està fent la Residència Faber Llull d'Olot.Consulta tota la programació de les jornades aquí