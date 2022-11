​Quines retallades ha fet l'Ajuntament d'Olot davant la crisi energètica i de preus?

Partides de govern

Habitatge i accions a barris

Menys material tècnic

Alguns dels números dels pressupostos d'Olot 2023 Foto: Pau Masó

Retallades a projectes culturals

Educació i Acció Social pugen en global, però també es toquen partides

Altres partides

La setmana passada, el ple municipal de l'Ajuntament d'Olot va aprovar els pressupostos per a l'any 2023 . Ho va fer gràcies a la majoria absoluta de l'equip de govern de Junts, que és qui va dissenyar els comptes. Enguany, s'ha hagut de fer front aque han obligat el govern municipal a retallar entre un 5 i un 10% algunes àrees.ha tingut accés als comptes. Les retallades s'han fet molt repartides en diferents capítols sense ser molt brusques. A continuació desgranem algunes de les partides que s'han vist afectades per aquesta contenció respecte a la dotació que tenien en el pressupost del 2022.Les retallades comencen als despatxos municipals. S'han reduït; la mateixa quantitat també s'ha retallat de la partida de gravacions municipals de promoció, i també s'han retirat 6.500 euros de "promoció de drets civils".Tot i aquestes retallades, l'equip de govern manté i puja algunes partides en aquest àmbit. Es congelen les quantitats per a disseny i imatge gràfica (5.000) i la d'indemnitzacions a òrgans de govern (176.000). S'apugen 3.000 euros a "promoció i recepcions", 3.000 més a insercions a mitjans de comunicació i 2.000 a "suport i comunicació municipal".L'augment de la despesa a causa de la crisi energètica i de preus també ha repercutit en les subvencions anuals que l'Ajuntament dona en matèria d'habitatge., passant dels 36.000 als 30.000.En l'àmbit veïnal també es rebaixa la dotació de "convenis a barris" en 6.000 euros, la partida dei els programes per a actuacions cíviques tindran 2.000 euros menys que aquest any.Per al vestuari de la brigada, per exemple, s'han pressupostat 8.000 euros menys i 15.000 menys per al subministrament de senyals a la via pública. En el cas de la policia, hi haurà. També s'han retallat 9.000 euros de la Ciutat dels Detalls , la iniciativa que recull comentaris i actuacions que detecten els ciutadans. La partida per aquesta eina passarà de 19.000 euros el 2022 a 10.000 l'any que ve.També s'ha retallat en material tècnic a cultura i educació: a la Biblioteca Marià Vayreda passaran a tenir 2.000 euros menys, a l'Escola Municipal de Música la partida serà 500 euros més baixa i a les escoles bressol 1.500.L'àrea de cultura és una de les que més s'han retallat. La contenció de la despesa s'ha repartit des del(4.000 euros menys en total) fins a lesque redueixen més de la meitat la seva dotació i perden 8.500 euros., igual que el Festival MOT i la programació musical. També es redueixen 3.100 euros per a les activitats de la Biblioteca i la compra de llibres, 3.000 per a projectes culturals, 1.000 euros de suport a edicions locals o gairebé 6.000 per a activitats i exposicions a museus. També és destacable que, de moment, el pressupost no reflecteix cap euro per a la iniciativa del. Per al 2022 es van pressupostar 26.000 euros que, de moment, han desaparegut dels comptes per a l'any que ve. El que tambéper a "". Aquesta és una de les partides més retallades a l'àmbit cultural, ja que passa dels 253.700 del pressupost 2022 als 126.000 per al 2023.En canvi, pugen partides com les activitats al Museu dels Sants (21.500 euros més), la programació de teatre, dansa i circ (amb uns 11.000 euros) o l'aportació a projectes audiovisuals (6.000 euros més).Educació i Acció Social són les dues úniques àrees que, en el seu total, no patiran retallades amb el pressupost 2023. Tot i això, sí que hi ha alguns canvis respecte a l'any passat i, per exemple, es treuen 500 euros per a projectes de l'escola de música,. Això es compensa, per exemple, amb 60.000 euros més per al pla educatiu d'entorn, 3.000 per a la gestió del PTT o uns 35.000 euros més per a la Fundació d'Estudis Superiors.En l'àmbit social, s'apuja l'aportació al Consorci d'Acció Social (de 923.600 a 962.400), es doblen les prestacions socials a pensions i altres (143.000 euros més) i augmenten les aportacions per als espais socioeducatius (5.000 més). Però es retallenL'equip de govern també s'ha vist obligat a retallar 2.000 euros en prevenció de riscos laborals, ha deixat desert l'ajut per a comerços emblemàtics (4.000 euros),i 1.500 en beques esportives. També s'han eliminat els 2.000 euros que hi havia per a la promoció del mercat setmanal.I per últim, els horts i els jardins de la ciutat també patiran retallades: l'Ajuntament ha eliminat per complet la partida de 32.300 euros dels serveis addicionals d'espais verds que es finançava també a través del SOC i s'han retallat 2.000 euros per la gestió i manteniment dels horts urbans de la ciutat.