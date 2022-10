​L’Artiga i Jonathan Sielva guanyadors dels premis 100% Emprenedors 2022

Divendres passat Olot va tancar la Setmana de l’Emprenedoria amb els premis. Els guardons reconeixen els projectes més innovadors de l’últim any a la Garrotxa i posen en valor l’emprenedoria garrotxina. Els premis es van entregar a la Sala Torín d’Olot en una gala amb desenes de persones i convidats.El primer premi se’l va emportar la, el primer supermercat cooperatiu de la Garrotxa ubicat a la plaça del Carme d’Olot. El jurat va reconèixer la voluntat de la cooperativa d’oferir alternatives “davant la volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat del model de consum”. A més també es va valorar la dinamització que l’Artiga aporta al Nucli Antic de la ciutat. El guardó està dotat enEl segon premi dels 100% Emprenadors va anar a parar a mans d’Aleix Canalias, fundador de, un projecte que aprofita els sobrants d’horta per produir conserves i evitar el malbaratament alimentari. En el seu cas, el guanyador va rebre. A més, però, el jurat també va decidir atorgar un excècit a, una empresa de Francesc Asperó que es dedica a la venda de bolet de soca, extractes medicinals dels bolets i la divulgació de les seves propietats.En la categoria jove, l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa li ha concedit el Premi Jove apel seu projecte Voltaic dedicat a la instal·lació de plaques solars i que va néixer en plena pandèmia i ara ja compta amb una vintena de treballadors.En la novena edició dels Premis 100% Emprenedors s’hi van presentarque van ser escollits per un jurat format per representants d’entitats i empreses de la comarca, entre les quals hi ha l’Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal, Euram Garrotxa, La Comarca, Olot Televisió, Ràdio Olot, la Cambra de Comerç, Diputació de Girona, l’Antena AGOe i Joces Empresaris de la Garrotxa.