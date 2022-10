​Castellfollit de la Roca celebra la segona Fira Juganera

per Redacció, Castellfollit de la Roca, Catalunya |

Jocs de taula, de construcció, contes i llibres. Aquests seran els principals ingredients de la segonaque organitza l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca. Tindrà lloc el pròxim diumenge desa la plaça Filadores i la plaça dels Gegants.El certamen comptarà amb diverses parades d'artesania, alimentació, jocs de taula i contes. Però, paral·lelament, també hi haurà. Des de les onze hi haurà ludoteca de jocs de taula i construcció. A dos quarts d'una tindrà lloc una lectura de contes i ben dinat un taller de clauers. A partir de les cinc de la tarda s'iniciarà unpels carrers del poble apte per a totes les edats. A dos quarts de sis un berenar popular acabarà amb la fira.