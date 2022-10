​Besalú engega un procés participatiu per millorar el Prat de Sant Pere

L'Ajuntament de Besalú té la intenció de repensar i reformar un dels espais més icònics i concorreguts del municipi. Es tracta del, que bé podria ser la plaça major del poble. Situat al centre del nucli urbà, es tracta d'un espai obert quecom l'església de Sant Pere, l'antiga casa Llaudes o la mansió dels Ferrer. Els últims anys també ha vist com s'inaugurava el museu Circusland i l'espai es convertia en un dels punts de restauració més importants del municipi.Davant la importància de l'espai per al poble, l'Ajuntament vol comptar amb els ciutadans a l'hora de desenvolupar la reforma. S'ha iniciat un procés participatiu que constarà de dues fases:. De moment, la setmana passada ja es va obrir una enquesta en línia on es pregunta als ciutadans sobre els usos, l'urbanisme i la mobilitat de la plaça. L'enquesta es pot respondre fins al pròximEls resultats i opinions que es recullin amb el qüestionari es prendran en consideració per elaborar un esborrany inicial del projecte de millora. En aquesta fase, a més de l'enquesta, també es farà un taller participatiu presencial.La segona fase arribarà un cop s'hagi elaborat la proposta de millora que s'espera que sigui el. Un cop l'Ajuntament tingui aquest document, es convocaran diferents tallers participatius per debatre i validar l'opció de reforma que es planteja. Amb això, l'Ajuntament tindrà llum verda per començar a fer realitat una reforma que tindrà el segell ciutadà.