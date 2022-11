​Isabel Rigat repetirà com a cap de llista d'ERC a Sant Joan les Fonts

L'actual portaveu del grup municipal de Sant Joan Plural (ERC),, repetirà com a cap de llista per a les pròximes eleccions municipals del 2023. Així ho ha escollit el mateix partit després del primer mandat de Rigat a l'ajuntament garrotxí. ". També, ser la cap de l'oposició a l'Ajuntament i consellera comarcal de la Garrotxa durant aquests anys m'han permès guanyar en experiència", ha dit Rigat.Rigat ha assegurat que "els santjoanencs i santjoanenquesi, per això, em torno a presentar per encapçalar el projecte de Sant Joan Plural. Estimo el meu poble i a la seva gent i crec en un Sant Joan les Fonts millor". La candidata ha explicat alguns dels eixos amb què se centrarà la campanya electoral. Principalment, seran la cohesió social, la igualtat entre nuclis del municipi i més suport a entitats de Sant Joan les Fonts.Isabel Rigat té el Grau superior d'Administració i Empresa i una experiència professional de 40 anys com agent de viatges i directora comercial. Al llarg de la seva vida també ha tingut uni ha format part de diverses entitats culturals. Fa més de 15 anys que és la presidenta de l'Associació de Comerciants de Sant Joan les Fonts.