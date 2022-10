​L'olotí Marcel Borràs, entre els protagonistes de la nova sèrie «El Inmortal»

Feia dos anys que Marcel Borràs no apareixia a la pantalla. Després de l'èxit de Patria el 2020,a la nova producció de Movistar, El Inmortal. Es tracta d'un drama criminal que explica la història de la banda que durant els anys 90 va governar les discoteques i el món de la cocaïna de Madrid, anomenadaBorràs fa el paper de, el comptable de la banda. Robert és el gran confident de José, el protagonista interpretat per Álex Garcia; són amics des de patits i per Robert, José és com un germà gran. Per aquesta raó, l'actor olotí es pot considerar un dels personatges importants de la sèrie de Movistar.El Inmortal també compta amb actors com Emilio Palacios, María Hervás, Teresa Riott, Jon Kortajarena, Jason Day o Clàudia Pineda. La sèrie es caracteritza per entrar molt a la vida dels personatges i, fins i tot, en els seus perfils psicològics.i està dirigida per. Té vuit capítols de 50 minuts cada un.