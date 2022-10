​Junts aprova en solitari les ordenances fiscals i el pressupost d'Olot per al 2023

ERC, els més propers

Alguns dels regidors d'ERC Olot durant la sessió d'aprovació dels pressupostos Foto: Pau Masó

El PSC demana més contenció

Els cupaires reclamen tarifació social

D'esquerre a dreta: Jordi Gasulla, portaveu de la CUP; Jaume Mir, regidor del PSC; i Josep Guix, portaveu dels socialistes Foto: Pau Masó

Junts defensa que els comptes no renuncien a res

Els pressupostos per al 2023 comencen a caminar. Aquest dijous al vespre, el ple municipal d'Olotque marcaran les accions del consistori l'any que ve. L'aprovació s'ha fet fent valdre la majoria absoluta de Junts al consistori. L'equip de govern ha aprovat els documents sense el suport de cap grup de l'oposició.ERC ha estat el partit que més ha contemplat els comptes de Junts. De fet, els republicans. El grup municipal ha admès que la situació de crisi energètica i de preus ha posat l'equip de govern davant una "tasca díficil". "Com a representants polítics tenim l'obligació d'intentar aplicar mesures correctives per intentar que la situació tingui un impacte el menys negatiu possible, però no podem perdre la responsabilitat que tenim a tirar endavant", ha dit, una de les regidores d'ERC Olot.En la carpeta de pressupostos,, ja que consideren que caldria més inversions "que ajudessin part de la població en el dia a dia" com, per exemple, més finançament per a reformes energètiques a domicilis, apostar per a la rehabilitació d'habitatges i construir més carrils bici.El PSC ha catalogat els pressupostos com a "expansius" i ha considerat que no s'ajusten a la situació de crisi que s'està vivint: "Any rere any estem fent referència a un augment d'ingressos per fer front a uns pressupostos expansius. Caldria contenir i ajustar la despesa. Els comptes tenen un augment de despesa ordinària que no serà sostenible", ha afirmat el regidor socialista,Des del partit també han assegurat que, però han requerit que les actuacions anessin més a poc a poc. El partit, el qual governa a Madrid, també ha tret pit de l'augment del finançament procedent de l'estat (aquest any serà 295.000 superior a l'any passat).La CUP, juntament amb el PSC, ha estat la veu més crítica durant l'aprovació dels pressupostos municipals. Els cupairesen matèria fiscal per tal de donar "un impuls revolucionari" a les ordenances. En la qüestió pressupostària, el partit, considera que falten inversions per a millorar la mobilitat i també la situació de l'habitatge a la ciutat. "La nostra proposta és enfortir serveis públics, que la crisi la paguin els rics i municipalitzar serveis. Esperem que aquests siguin els últims pressupostos que puguin fer amb majoria absoluta", ha dit el portaveu de la CUP, Jordi Gasulla.Per part de l'equip de govern, han defensat les ordenances i els pressupostos emmarcant-los en la situació social i econòmica que es viu amb la crisi energètica i de preus. L'alcalde,, ha admès que han estat uns comptes difícils que veia amb preocupació: "És un bon pressupost perquè mantenim tots els serveis i projectes. Fa tres mesos estava molt preocupat i avui estic satisfet d'aprovar un pressupost que ens ha permès no renunciar en res i ens ha obert oportunitats".Amb l'aprovació per 11 vots a favor (Junts), i 10 en contra (cinc d'ERC, tres del PSC i dos de la CUP), els pressupostos 2023 entraren en una fase d'perquè els ciutadans puguin dir-hi la seva i al cap d'un mes tornaran al ple municipal per aprovar-se definitivament. A partir de llavors, els comptes entraran en funcionament el pròxim 1 de gener de 2023.