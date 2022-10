​El PSC demana «més contenció» a l’equip de govern d’Olot amb els pressupostos 2023

Sense suport de l'oposició

Aquest dijous l’equip de govern de Junts a Olot portarà a votació al ple municipal els pressupostos i les ordenances fiscals per al 2023. Tot i la majoria absoluta dels juntistes,sobre uns comptes que preveuen certes puges d’impostos i la piscina municipal com a principal inversió.Des dela Olot consideren que els pressupostos que proposa l’equip de govern: “L’any que ve és un any d’incertesa total per l’augment dels costos de l’energia, els sous dels funcionaris, i la guerra d’Ucraïna. Caldria tocar de peus a terra i no moure massa res. Caldria fer un any de contenció important, intentar reduir costos de despesa fixa i limitar molt les inversions”, diu el portaveu del PSC,Els socialistes serien. Tot i considerar que una piscina coberta municipal és necessària a la ciutat, demanen que abans es faci un estudi econòmic de l’equipament: “El que faríem seria encarregar un estudi (que encara no hem vist) del que costarà mantenir la piscina municipal. Pensem que és important que Olot tingui una piscina coberta, però, de moment, l’any que ve només faríem aquest estudi econòmic”, ha assegurat Guix.A canvi de la piscina coberta, els socialistes apostarien per invertir en. Actualment es troba a Can Jombi (al centre d’Olot) i ja hi ha un terreny i un projecte per a la construcció del nou local a la zona del polígon de la Canya. “L’Ajuntament ha de millorar els serveis del dia a dia de les persones i aquí la brigada hi juga un paper molt important”, diu el portaveu socialista.Per tot això, els socialistes afirmen quei no donaran suport als comptes que es portaran al ple d’aquest dijous. D’aquesta manera, cap grup de l’oposició (PSC, ERC i CUP) votarà a favor dels números i l’equip de govern es quedarà sol aprovant uns números que tiraran endavant gràcies a la majoria absoluta de Junts.