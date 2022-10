​El metavers, els avions elèctrics o les laves dels volcans al nou cicle d'Els Grans Interrogants d'Olot

per Redacció, Olot, Catalunya |

Aquest pròxim divendres 28 d'octubre Olot torna a respondre preguntes científiques. Ho farà amb el cicleque cada any organitza el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa amb el suport recent del PEHOC i l'Espai Cràter. Enguany s'arriba a la setzena edició i es comptarà amb deu conferències d'experts i temes variats.La primera conferència d'aquest divendres serà sobre l'i anirà a càrrec de Josep Maria Dorca. Fins al maig hi haurà xerrades sobre energies renovables amb Helena Matabosch,amb Cecilia Mosze, la predicció del flux de lava d'un volcà amb Eva Miranda o Xavier Ros explicarà què són les EDP. Al maig i abril del 2023 també es podrà escoltar Assumpció Malgosa que parlarà del retorn de les víctimes de la Guerra Civil a les seves famílies, David Ràfols detallarà fins on ha arribat l'exploració espacial, s'exposarà el treball guanyador de la Beca Oriol de Bolós sobre lai el grup de ciències del PEHOC parlarà dels rapinyaires de la comarca. El cicle es tancarà amb una conferència sobre lesa càrrec d'Èlia Torroella.Totes les xerrades són gratuïtes i es duran a terme els divendres a partir de les