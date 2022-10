​Convoquen un tall a la carretera dels Àngels un any després de la mort de la ciclista d'Olot

Més de 1.000 signatures

Aquest diumenge 30 d'octubre farà un any de la mort de la Tina, la ciclista olotina que va morir atropellada per un conductor begut a la. Des de llavors, diferents sectors del món de la bicicleta han demanat el tancament periòdic de la via i millores en la seguretat dels ciclistes que pedalen per aquesta zona.Aquestes reivindicacions es posaran de manifest aquest diumenge en. Promogut per l'entitat, es preveu tallar la carretera dels Àngels durant una estona al matí peralmenys un diumenge al mes. Els promotors de la proposta consideren que així es garantiria la seguretat dels ciclistes i excursionistes que freqüenten per la zona, mentre que els vehicles de motor podrien circular per la banda de Madremanya.El tall de diumenge. Els organitzadors han fet una crida perquè les famílies portin els infants per convertir la carretera dels Àngels en un carrer exclusiu per a bicicletes i vianants. Es tracta del segon tall que es convoca: el passat mes de gener ja se'n va fer un amb el mateix objectiu.Paral·lelament a les accions a peu de carrer, Mou-te en Bici també ha engegatper reclamar el tancament de la carretera. Aquest dimecres s'han entregatfirmes a la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. La majoria de signatures han estat recollides a mà a diferents punts de Girona, les Vies Verdes i també a peu mateix de la carretera dels Àngels.Tot i les accions que s'han dut a terme fins ara, Mou-te en bici lamenta que no hi hagi hagut encara cap reunió amb l'administració per plantejar formalment el tancament periòdic de la carretera.