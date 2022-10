​Cap de setmana de rumba a Olot

Olot bategarà al ritme de la rumba aquest cap de setmana. Dissabte i diumenge laserà la seu de, una nova proposta impulsada per l'Àrea d'Educació i Cultura d'Olot que busca concentrar propostes musicals del món de la rumba en un mateix cap de setmana.En aquesta primera edició hi haurà tres concerts. Dissabte hi haurà. La primera de les propostes serà, un artista gironí que presentarà el seu nou disc Liquen. La seva proposta barreja la rumba amb altres gèneres. I després, actuarà, un grup amb esperit nòmada que barreja hip-hop, rumba i cançó francesa. L'entrada per al doble concert de dissabte val vull euros anticipada i deu a taquilla.El diumenge serà el torn de la, una proposta de rumba nord-catalana liderada per Antoine Garcia, conegut com a Tato. La banda presentarà el seu últim treball anomenat Rumbason. Aquest dia, les entrades valen sis euros anticipades i vuit a taquilla.