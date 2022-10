​Una setmana per aprendre a emprendre

Des d'aquest dimarts fins al pròxim divendres, Olot celebra la. Es traca de la vuitena edició d'una activitat impulsada per l' Agència Dinàmig que busca fomentar l'emprenedoria entre els garrotxins. Per això s'han preparat diverses activitats que giren al voltant de xerrades, tallers i reconeixements.La Setmana de l'Emprenedoria s'inaugurarà aquest dimarts a les 18 h a l'Espai Cràter amb una conferència de, consultora d'estratègia empresarial i màrqueting. Dimecres tindrà lloc l'de la Garrotxa a aquells establiments de la comarca que hagin certificat noves accions a favor de la sostenibilitat. S'acreditaran una trentena d'empreses, l'acte es farà a la finca de Les Brides de la Vall d'en Bas i comptarà amb l'experta en comunicació,. També dimecres, hi haurà la conferència, fundador d'OTC Engineering, al Campus Garrotxa a les 19 h.Durant aquesta setmana també hi hauràsobre el pagament d'impostos (dimecres a les 9 h) i sobre tot el que cal saber per ser autònom (dijous a la mateixa hora i al mateix lloc). Aquests tallers es duran a terme dins la programació dels seminaris per a l'emprenedoria.La Setmana de l'Emprenedoria es tancarà amb l'entrega delsque reconeixen els projectes més innovadors de l'últim any a la comarca. La gala comptarà amb una conferència de l'escultora Rosa Serra i l'actuació musical d'Agnès Algueró. La gala serà divendres a les 19 h a la Sala Torín.