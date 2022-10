​Nou vessament de vísceres a l'avinguda Sant Jordi d'Olot

🤮 Així es van despertar els veïns del c/Portbou #Olot divendres passat a les 8h del matí

⚠️Vísceres a la porta de casa, al camí escolar de les Bisaroques i al costat del riu Fluvià i #PNZVG... Imperdonable en carrers residencials #Noesunvial Fins quan? @Olotuit @territoricat pic.twitter.com/HTjLdzwFfU — No és un vial - Olot (@noesunvial) October 24, 2022

Cinc vessaments en un any i mig

⚠️ Ahir a l'av. Sant Jordi #Olot: DESFETES D'ANIMALS MORTS al mig del carrer transformats en pura porqueria ⚠️

❗És carrer urbà, davant les cases de la gent i #camíescolar Els veïns no rebem compensacions per això! Un problema sanitari silenciat!@Olotuit @mossos @salut @transit pic.twitter.com/b85U1sMZ6x — No és un vial - Olot (@noesunvial) April 15, 2021

El passat divendres 21 d'octubre els veïns de l'avinguda Sant Jordi en la confluència amb el carrer Portbou es van despertar amb una imatge desagradable: un. Restes d'òrgans d'animals van aparèixer al lateral de l'avinguda, molt a prop de les portes de les cases que hi ha adjacents a la via.Es tracta d'una situació que no és nova per als veïns d'aquesta avinguda olotina. El vessament de vísceresque circulen diàriament per aquesta avinguda que s'ha convertit des de fa dècades en la travessera de la ciutat. Les restes animals que van aparèixer divendres passat formen part del transport de la indústria agroalimentària que predomina a la comarca. I és que per a l'avinguda Sant Jordi hi passen tota mena de mercaderies i, principalment, també animals vius com porcs que van i venen de l'escorxador que hi ha a la capital garrotxina.En un missatge a Twitter la plataforma veïnal de l'avinguda Sant Jordi, No és un vial,de divendres passat i ha catalogat la imatge d'"imperdonable". Els veïns també pregunten a l'Ajuntament i el Departament de Territori "fins quan" hauran d'aguantar aquesta situació.Els veïns han detectat, en major o menor quantitat. En alguna ocasió, les restes animals s'han escampat per tota l'avinguda des de la Solfa fins al carrer Protbou. La plataforma No és un vial denuncia a més de les vísceres, hi ha camions que també deixen "sucs" i "pudors intenses". Afirmen que es tracta d'un "problema sanitari silenciat" i que no reben cap compensació per un fet que se situa en un entorn urbà i enmig de camins escolars.Es calcula que per l'avinguda Sant Jordi hi passen més de, dels quals un 11% són camions. Això significa que diàriament els veïns han de suportar el soroll i les conseqüències del pas d'uns. Per aquesta raó, la plataforma No és un vial reclama des de fa anys la construcció de la variant d'Olot, una infraestructura que, precisament, actualment està més avançada que mai i a la recta final del procés administratiu. A hores d'ara ja s'està redactant el projecte constructiu i es preveu que el 2024 puguin començar les obres i acabar-se el 2028 . Mentrestant, però, els veïns de l'avinguda Sant Jordi segueixen convivint amb un trànsit ferotge que remou entranyes.