​ERC demana que el pressupost d'Olot 2023 tingui mesures «més immediates» per fer front a la crisi

Esquerra Republicana no té previst, de moment, donar suport als pressupostos de l'equip de govern de Junts per al 2023. Tot i que fins dijous (quan es portaran a votació) hi ha marge de maniobra, el partit es veud'aprovar-los.En una roda de premsa aquest dilluns, ERC Olot ha donat el seu punt de vista en relació als números que portarà l'equip de govern a votació en el pròxim ple municipal. Segons el principal partit de l'oposició, són uns pressupostos ondavant la crisi econòmica que viu la ciutadania. El partit admet que la crisi energètica fa augmentar les despeses de l'Ajuntament, però demanen tenir en compte la situació dels ciutadans: "No podem carregar sobre els ciutadans que ho passen malament aquesta possible desviació pressupostària. No podem fer inversions com si fos un any normal i corrent", ha dit, un dels regidors republicans.Es preveu que les despeses dels pressupostos 2023 pugin més de dos milions d'euros a causa de l'augment del cost de l'energia, però no s'esperen retallades en el capítol d'inversions. Laserà protagonista en aquest capítol, un equipament que també portava ERC en el programa electoral. Tot i això, els republicans demanen inversions que puguin resoldre de manera més immediata la situació de crisi actual: "Entenem que és un any difícil. La nostra proposta és fer inversions que ajudin a passar la situació econòmica que esperem que acabi aviat", ha dit el protaveu del grup,Per aquesta raó, ERC proposa invertir en lai comunitats energètiques, apostar per laper ampliar l'oferta a la ciutat iperquè els olotins puguin deixar el cotxe a casa. Per als republicans aquestes serien inversions que "enviarien un missatge als ciutadans" i demostrarien que l'Ajuntament "està de part dels olotins"."Als pressupostos hi ha ajustos i això ho entenem. Una altra cosa és com repartir aquests ajustos, ja que nosaltres ho faríem diferent", ha afegit Quintana, qui també ha explicat que l'equip de govern els hi ha fet arribar els números, però "no hi han pogut participar". Fins dijous, asseguren que estaran expectants per veure si s'incorpora alguna de les seves demandes, tot i que l'equip de govern no els hi ha donat cap garantia.