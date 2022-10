​El Croscat o el Rocanegra: quin és el volcà més jove de la Garrotxa?

Des de fa temps els vulcanòlegs garrotxins tenen la mirada posada al volcà Rocanegra, situat a Santa Pau. No perquè hagi d'entrar en erupció, sinó perquè, és a dir l'últim que va entrar en erupció. Ara, per primera vegada,d'unes analítiques que es van enviar fa un any a un laboratori per certificar el fet.Segons explica el vulcanòleg garrotxí,, els resultats obtinguts recentment indiquen que el Rocanegra no seria tan jove com es pensaven: "Hem tingut ja un resultat que indica que no seria tant jove com d'entrada podíem esperar, però continuem treballant per mirar d'ajustar bé l'edat". Segons els resultats de les anàlisis, el Rocanegra seria més vell que el Croscat i se situaria al voltant de l'edat del Montsacopa, fa uns cent mil anys.Tot i això, Bolós també diu que no es donen per vençuts i han demanat una segona anàlisi per corroborar els resultats. Està previst queaproximadament. Serà llavors quan es podrà afirmar amb certesa si el Rocanegra és el volcà més jove o no de la Garrotxa. De moment, els únics resultats que hi ha, no ho asseguren. Això fa que, actualment, el Croscat es mantingui com el més jove, ja que va erupcionar fa poc més de 10.000 anys.Per detar l'edat d'un volcà, els vulcanòlegs. Agafen mostres de la greda del volcà en qüestió i les envien a laboratoris especialitzats (en el cas de Rocanegra a un laboratori d'Oregon, als Estats Units). En aquests laboratoris reinicien les mostres isotòpicamenti a través d'aquesta fórmula es pot veure en quin moment la roca era liquida i es va solidificar. Segons de Bolós, aquests mètodes són costosos i poden aproximar-se als: "Aquests mètodes geoquímics són cars i només hi ha una sèrie de laboratoris al món que són capaços de fer aquesta estimulació atòmica i analitzar específicament quines són les característiques de cada cas".