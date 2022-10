​El PEHOC premia els millors treballs de Batxillerat i Cicles Formatius

El passat dissabte, el PEHOC va tornar a premiar i posar en relleu la investigació juvenil dels nostres centres educatius de Batxillerat i Cicles Formatius. Com cada any, i ja en fa onze, elselecciona els millors treballs de final de Batxillerat i de Cicles i premia aquells que considera més rellevants. Aquest 2022 ha estat una de les edicions més participatives amb un total dede vint centres d'arreu de Catalunya.La gala es va celebrar a la Sala Torín d'Olot amb unes. El PEHOC va repartir un total desegons diferents àrees de coneixement. En, en l'apartat de ciències de la salut, es va premiar a Gemma Caula per un treball sobre el ritme cardíac i l'estat físic de les persones. En ciències naturals, Mar Artola va emportar-se el guardó per una comparativa sobre la biodiversitat faunística de la cova d'en Salvi (a la Selva) i la cova de la Mosquera (a la Garrotxa). I per últim, en matèria de tecnologia, Anna Esteve va ser guardonada per un estudi del sistema de reg de la Cerdanya.Pel que fa als, en ciències de la salut, es va premiar un treball compartit i elaborat per El Kaissa Ould, Ep Xenia, Joaquim Delgà i Maria Alejandra sobre la creació d'un laboratori de biòpsia per al càncer de mama amb l'objectiu de reduir la taxa de mortalitat de les dones algerianes. En ciències aplicades i tecnologia, el guardó va ser per Pol Padilla i un treball sobre dues aplicacions per gestionar el control d'accessos i altres elements de campionats esportius. I per últim, en disseny tècnic i edificació, David Vossen va guanyar amb el seu treball sobre la creació d'un moble multifuncional per col·locar llibres.Tots els treballs es donaran a conèixer elen una de les conferències del cicle Els Grans Interrogants de la Ciència.