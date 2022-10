​Gairebé 2.000 dones corren i caminen contra el càncer de mama a les Preses i Besalú

♥️I tot seguit totes les dones que fan la cursa caminant!!!@CursaDonaPreses pic.twitter.com/so75sjzQDj — Ajuntament Preses (@lespreses_cat) October 23, 2022

Bany de solidaritat aquest cap de setmana a la Garrotxa. Aquest diumenge,de lluita contra el càncer de mama. Els dos pobles garrotxins van organitzar dues proves esportives amb la finalitat de recaptar fons per a projectes adreçats a pacients amb aquest tipus de malaltia.A les Preses és on es va viure la matinal més multitudinària amb. El recorregut es podia fer corrent o caminant en dues distàncies de cinc o deu quilòmetres. Fos com fos,en una cita ja més que consolidada a la comarca. En la cinquena edició de la prova presenca es van veure participants de totes les edats: hi havia infants de dos anys com l'Iris, que era part d'una família de quatre generacions que participava en la cursa, i persones grans de fins a 89, com la Pilar Coscoy.A Besalú, per primer any es va celebrar la prova Córrer per les Mames amb més de. En aquest cas, també hi van participar homes i la prova va tenir un recorregut de cinc quilòmetres.Tots els diners recollits aquest cap de setmana aniran destinats a projectes de la Fundació Oncolliga per a pacients i familiars que pateixen càncer de mama. L'any passat, la cursa de les Preses va recaptar