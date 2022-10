​Demanen una nova estació de tren a Torelló que porti el nom de la Garrotxa

Cada vegada són més les veus que demanen que el tren torni a la Garrotxa. De fet, des de fa mesos, aquesta demanda ja s'ha convertit en una idea gràcies al projecte del tren tram Olot -Banyoles - Girona que han impulsat diversos ciutadans i que el Departament de Territori ha començat a estudiar. Ara, però, tambéque pot ser paral·lela, però ben segur, més factible que fer arribar el tren a Olot:A través d'una moció promoguda per l'(creada el 2021 per l'agència de desenvolupament osonenca Creacció) s'ha posat sobre la taula l'opció de. La moció es va presentar a l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa i demana la construcció d'una nova estació a l', a l'altra banda de l'actual parada i a l'àmbit del polígon industrial de la Caseta, a prop de la intersecció amb la C-37."L'estació podria millorar notablement el servei de l'R3 a grups de potencial demanda pel seu caràcter fortament intermodal. Aquests serien, en primer lloc, els usuaris de la comarca de la Garrotxa", diu la moció. La nova estacióque utilitzen ara l'estació de Torelló, ja que no haurien de travessar el poble i aquells que van a l'estació de Vic, s'estalviarien un terç del temps de viatge que tenen avui dia, segons els promotors del text. També es proposa la creació d'undes de la xarxa viària interurbana, del qual se'n veuria beneficiada la població del nord d'Osona.La moció també recull altres actuacions a favor del desenvolupament de l'R3 com a línia de connexió entre l'àmbit metropolità i rural.. La moció passarà ara per diferents plens municipals i comarcals per recollir suports i les propostes es traslladaran al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a Adif i a RENFE.