Les obres de les depuradores de Riudaura i Oix no s'iniciaran fins al 2023

El passat mes d'abril, Riudaura i Oix celebraven l'assignació pressupostària de l'Agència Catalana de l'Aigua per tirar endavant les depuradores dels dos pobles. A través d'un conveni,i les incorporava a l'anualitat del 2022. Però l'alegria de fa mig any, ara es fa esperar mig any més. L'augment de preus ha fet que el pressupost per l'obra hagi quedat curt. Per això, el Consell ha demanat a l'ACA un augment del finançament que ha comportat retards en l'inici dels treballs.El Consell Comarcal ha vist que amb els tràmits(any en què l'ACA va assignar les obres) i ha hagut de demanar a l'Agència una "reanualització" de les partides previstes. Això significa que el pressupost previst per aquest 2022 pugui executar-se el 2023 amb l'augment de preus inclòs. Segons el Consell Comarcal, l'i s'espera que els treballs puguin iniciar-se el 2023. Això fa que el Consell tingui una pròrroga de temps i pugui començar les obres, segons el previst, el primer semestre de l'any que ve fins i s'allarguin un total de sis mesos.En números, la crisi dels preus ha suposat que la depuradora de Riudaura passi de 565.000 euros a(un 8,5% més) i la d'Oix de 306.000 a(un 17% més). En definitiva, caldrà esperar una mica més per veure fer-se realitat dos projectes de màxima necessitat a la comarca i que fa dècades que es reclamen.i les seves aigües residuals van directament al riu.