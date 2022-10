​Els Ajuntaments de la Garrotxa pagaran un 8% més per la gestió i tractament de residus el 2023

El PSC i la CUP, en contra

Altres augments

Ja fa anys que els Ajuntaments de la Garrotxa tenen coll avall que cada anualitat la factura per la gestió de residus augmenta. El pròxim 2023 no serà menys i ho farà unrespecte al 2022. Així ho ha calculat i aprovat recentment el Consell Comarcal.L'augment s'explica, principalment, per. Per serveis, però, el que més puja són els costos de la recollida de deixalles i el compostatge de la fracció orgànica. Aquest 2022 els ajuntaments garrotxins han hagut de fer front a una despesa comarcal de poc més dei aquesta xifra superarà els 4,3 milions el 2023. Aquest total es repartirà entre tots els consistoris garrotxins, excepte Besalú que es gestiona de manera independent els residus a través del sistema porta a porta. Per altra banda, Olot té un servei propi de recollida d'escombraries, fet que farà variar la quantitat total que haurà d'acabar aportant al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus.L'augment del 8,32% de la taxa del 2023. Per aquest 2022 ja es va augmentar un 6%, mentre que el 2021 es va disparar al 16% i el 2020 i 2019 va ser del 7 i 5%, respectivament. Tots aquests increments venen derivats de l'augment del cost del servei que ofereix el Consell Comarcal de recollida de deixalles, la gestió de voluminosos, de les deixalleries, el tractament de la fracció orgànica a la Planta de Compostatge, del rebuig al dipòsit de Beuda i la creació de campanyes de comunicació.L'augment de la taxa per al 2023. Des del PSC, el seu conseller,, ha estat el més crític: "És un any i difícil i incert i creiem que hauríem de fer un exercici de contenció amb les taxes". Per la CUP cal que es miri cap al "residu zero", ja que per molt que reciclem "si no deixem de produir, no anirem enlloc", ha afirmat la seva consellera,. I des d'ERC, el seu portaveu,, s'ha mostrat alineat amb Junts per dur a terme aquesta puja perquè "entén que hi ha una inflació i l'adequació dels sous dels treballadors", però també espera que quan tota la comarca disposi del nou sistema de contenidors tancats, els augments "no siguin tan elevats".A més de les deixalles, el Consell Comarcal també ha fetque ofereix com les inspeccions de salut pública (pugen un 4%), el control de plagues (s'enfila un 13%) i les tarifes per la custòdia i recollida d'animals (augmenten un 10%).