​Un conseller d'ERC deixa el partit al Consell Comarcal per desavinences amb la nova planta de residus de Beuda

Cairó creu que se l'ha separat i ERC afirma que la decisió ha estat personal

Diferències internes a Esquerra Republicana a la Garrotxa. Aquest dijous s'han fet evident i públic. Es tracta d', portaveu del partit a Besalú i alcaldable del municipi en les últimes eleccions municipals.La divisió entre Cairó i el grup comarcal sorgeix arran del projecte de la nova planta de residus de Beuda . Cairó és contrari al projecte, segons ell, per la. Al ple comarcal del juliol ja va manifestar la seva posició i va abstenir-se de votar l' aprovació inicial del nou centre integral de residus a Beuda . En aquell moment va assegurar que es plantejava com a "única solució sense cap alternativa", que calia estudiar ubicar-lo a Olot, que l'informe del projecte no portava dades "en garantia d'origen" i que calia més transparència política i tècnica. Des de llavors, la desavinença entre Cairó i el grup comarcal d'ERC no s'ha solucionat, i finalment,Per tot això, al ple del Consell Comarcal de la Garrotxa d'aquest dijous,. "No estic d'acord amb els motius de la meva separació del grup d'ERC. De fet, he demanat empara a la comissió de garanties de l'executiva nacional del partit que si arribessin a estimar que el procés utilitzat no ha estat el correcte, provocaria haver de fer una esmena a tot aquest indesitjable procés", ha dit Cairó durant el ple.Segons Cairó, la situació ha comportat "una tensió" entre els consellers d'ERC que ha provocat que, finalment, es trenqués la relació. El ja conseller no adscrit,i qualifica la situació d'"insòlita i no desitjada". Assegura que continuarà militant a ERC i es mantindrà com a portaveu del partit a Besalú. La nova situació provocarà que a partir d'ara Cairó tingui veu i vot independent al Consell Comarcal de la Garrotxa i ERC passi a tenir vuit consellers.Des d'ERC Garrotxa,i que seguirà com a militant i cap de l'oposició a Besalú. Fonts del partit asseguren a Nació Garrotxa que Cairó va ser qui va prendre la decisió de deixar de representar el partit al Consell Comarcal i per no perdre la condició de conseller, es va decidir que es quedés com a no adscrit. Des del partit, afirmen que respecten la seva decisió, li agraeixen la feina feta i li desitgen sort en la nova etapa com a conseller no adscrit.