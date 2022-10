​L'Ajuntament d'Olot prepara uns pressupostos «efectius» per al 2023 amb alguna pujada d'impostos

Alguna puja d'impostos, però moderada

Setmana de negociacions

Més cirurgia que mai. Això és el que necessitaran els. Davant la situació complicada amb l'increment de preus i la crisi energètica que està vivint la ciutadania, l'Ajuntament es veu forçat a no portar a terme una pujada d'impostos com s'havia fet en altres ocasions. Tot i això,. Per això, l'equip de govern diu que prepara uns pressupostos per a l'any que ve que permetin mantenir totes les partides i inversions municipals, però a un altre ritme."Un Ajuntament és com una casa, no tenim un preu especial per ser un ajuntament i aquest hivern hem d'escalfar les escoles i il·luminar la ciutat. Tot això comportarà un augment important en el cost de l'energia que haurà de recollir el pressupost i per cobrir això, lògicament, haurem de deixar de fer altres coses", diu l'alcalde,. Alhora, també afegeix que "la gràcia del pressupost 2023 és que no deixem de fer res, però potser tot allò que fèiem ho haurem de fer amb una intensitat menor".Es preveu que hi hagi alguna puja d'impostos, sobretot, a causa de la inflació. "Hi ha diferents percentatges de puges que, per exemple, en el capítol dels sous s'hauran de produir. Hem de ser capaços de fer un pressupost que sigui efectiu", admet Berga.. I és que en el context dels pressupostos del 2023 també s'hi ha d'afegir l'ingredient de les, ja que tindran lloc d'aquí a poc més de mig any, al pròxim mes de maig.L'alcalde d'Olot ha assegurat que elaborar els comptesi ha recordat les crisis que han viscut des del govern de la ciutat: "En el meu pas per l'ajuntament, sempre he conviscut amb dificultats. Vam entrar a governar just quan començava la crisi financera del 2007. Van ser anys molt difícils. Quan et sembla que estàs a punt de sortir d'una situació econòmica complicada, t'apareix la pandèmia i quan sembla que això ja està resolt, t'apareix una guerra totalment innecessària".durant el ple municipal del mes d'octubre. L'equip de govern té garantida l'aprovació gràcies a la majoria absoluta. Tot i això, Berga ha explicat que. "Encara estem en converses amb els grups municipals per si volen introduir alguna modificació d'algun preu públic, taxa o impost, o canviar alguna partida. Intentem sempre arribar a un acord amb els grups i encara estem fent aquestes converses, i, per tant, no tenim res definitivament tancat", ha dit.Està previst que l'equip de govern presenti els pressupostos i les ordenances fiscals a la premsa el pròxim dijous al matí, hores abans de l'inici del ple municipal. Fins llavors, els grups de l'oposició (ERC, PSC i CUP) poden dir-hi la seva, tot i que, a hores d'ara, semblaria que cap dels partits té intenció de votar-hi a favor.