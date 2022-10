​Olot vol cobrir les cobertes del pavelló municipal amb plaques solars

De moment, s'arreglaran les filtracions

Segurament hi ha poques cobertes amb tanta superfície a la ciutat d'Olot com les del pavelló municipal. Per això, l'Ajuntamenti treure rendiment d'una superfície que fins ara estava inutilitzada. El projecte s'ha presentat a una subvenció delque s'hauria de resoldre a tot tardar el mes de desembre.Si s'acaba obtenint la subvenció, la idea del consistori és instal·lar un total deamb l'objectiu de crear una "petita illa energètica" que permeti reduir el consum de l'equipament. "Actualment, són unes de les instal·lacions municipals on hi ha una despesa energètica més important. A part de la il·luminació també hi ha un procés d'escalfament d'aigua que també requereix una despesa d'energia rellevant", diu el regidor d'Esports i Medi Ambient d'Olot,La instal·lació de les plaques solars es faria a. Suposaria la generació dehora d'energia anual i això permetria. La instal·lació de les plaques fotovoltaiques a les cobertes suposaria unad'euros, però la subvenció del Fons Next Generation permetria cobrir-ne 800.000, fet que faria que l'Ajuntament només hagués de pagar l'IVA (200.000 euros).La instal·lació de les plaques fotovoltaiques seria un projecte que caminaria junt amb la renovació i millora de l'estat de les cobertes del pavelló. Des de fa temps pateixen filtracions d'aigua i, sobretot, de vòlei. Per això, aquest dijous, la Junta de Govern Local ja ha aprovat la impermeabilització de la coberta del vòlei per un valor deA la pista Josep Jou ja s'han fet actuacions provisionals, però també està previst fer-hi millores per evitar que l'aigua continuï perjudicant l'estat de la coberta. Tant la impermeabilització del sostre de la pista d'hoquei com el del vòlei són inversions que serien compatibles amb la subvenció per a la instal·lació de les plaques fotovoltaiques.