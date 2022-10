​Una jove es precipita des d'un tercer pis a Olot

per Redacció, Olot, Catalunya |

L'immoble està situat al carrer Folch i Torres, a la pujada de la TEISA Foto: Google

Una jove des'ha precipitat aquest matí des d'un tercer pis d'un edifici d'Olot per causes que, de moment, es desconeixen. Els fetsd'aquest dimecres a un habitatge del, a prop de l'estació d'autobusos de la ciutat. Els Mossos han rebut la trucada d'una veïna alertant que una noia s'havia precipitat des d'un dels habitatges.Diferents equips d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets. La noia s'ha precipitat des d'un tercer pis i, segons han explicat fonts dels Mossos a. Els equips mèdics s'han trobat la noia conscient i es queixava de mal a les cames. El SEM ha decidit traslladar-la ena l'Hospital Trueta de Girona.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir si els fets han estat accidentals o intencionats. Diverses dotacions de Bombers, SEM, Mossos i Policia Local s'han traslladat fins al lloc de l'incident.