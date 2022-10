​L'art social del Festival Entranyes d'Olot torna a sortir al carrer

L'elefant que es passejarà aquest cap de setmana pel barri de Sant Miquel d'Olot Foto: @titelleslleida

L'objectiu de la cultura sempre hauria de ser remoure, no només entretenir. I així ho posa de manifest el Festival Entranyes que se celebrarà a Olot aquest cap de setmana.: es tracta d'una proposta única a la ciutat que utilitza l'art per tractar temes socials i remoure consciències. Des del llenguatge artístic, Entranyes vol debatre sobre tot allò que ens envolta.Aquest 2022 ho farà amb. El festival s'inaugurarà amb una de les propostes més destacades d'enguany: Aquí i no allà, una obra teatral protagonitzada per actrius amateurs del cosidor del barri de Sant Miquel i el grup de playback de la plaça Balmes. El projecte liderat pertracta la relació entre el cos i la veu amb la identitat individual i col·lectiva. Es podrà veure aquest dijous a es vuit del vespre al Teatre Principal d'Olot. L'obra anirà seguida de l'espectacle I am (t)here de Bauzà i Jou. Les dues peces són de 25 minuts cada una i es presentaran de manera consecutiva.Ja divendres, hi haurà una proposta itinerant a les 18 h a la plaça de Sant Miquel.en un espectacle mòbil que anirà a càrrec del Centre de Titelles de Lleida. Tot seguit, a les 19:30 h hi haurà l'espectacle Insomni de Dudu Arnalot que consistirà en una proposta de clow sense paraules per a tots els públics. A les 21.30, el segon dia d'Entranyes es tancarà amb Dogma de la companyia Puntmoc al Núria Social.I l'últim dia, dissabte, durant tot el matí i part de la tarda hi hauràa la plaça de Sant Miquel que busquen despertar la creativitat dels més petits i l'infant que els més grans porten a dins. La proposta anirà a càrrec de la companyia Tombs Creatius. Enmig d'aquesta proposta, també s'intercalarà l'espectacle itinerant The hole&corner travel agency de Marga Socias, una proposta que recorrerà els carrers d'Olot per descobrir les històries que apareixen dels petits detalls de la ciutat com les esquerdes o les cantonades. Es faran diferents funcions de l'espectacle amb grups de màxim 25 persones.El Festival Entranyesa càrrec d'una de les companyies amb més renom del país, Los Galindos. Mort de Riure és un espectacle de circ que enfronta tres clowns davant un atzucac inesperat. Es podrà veure gratuïtament al Parc de l'Esplai Mestre Moner.Més enllà d'aquest cap de setmana, l'Entranyes també guarda una última funció: una festa veïnal del 19 de novembre on es presentarà el resultat dels tallers impartits a joves del barri de Sant Miquel sobre Basket beat. Aquesta modalitat consisteix a crear un muntatge escènic de dansa a través del ritme que es genera fent votar pilotes de bàsquet.El Festival Entranyes d'Olot està organitzat per la Fundació Andruxai i hi col·labora la comissió del Barri de Sant Miquel, el Núria Social, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i l'Àrea d'Educació i Cultura d'Olot.