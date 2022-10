​Sant Joan de les Abadesses recorda Xavier Carbonell

Elacull una exposició de pintures de Xavier Carbonell i Serra (Olot, 1942-2015). Sota el nom de La llum vellutada, està comissariada pel santjoaní Eusebi Puigdemunt i se suma a l'exposició Els ulls parlen, les paraules miren, les mirades pensen d'Agustí Puig que també es pot visitar a l'Espai Art l'Abadia.L'exposició de Carbonell, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h, i diumenges, de 10 a 14 hva ser un artista de llarga carrera que s'inicià primer sota les directrius del seu pare, el també pintor i escultor Lluís Carbonell i Colom, i després a les aules de l'Escola de Belles Arts d'Olot, on començà la formació reglada.Tot i que també va practicar disciplines com ara l'escultura i la ceràmica,, amb un llenguatge pictòric molt personal i reconeixible alhora, sap connectar visualment i emocional amb el públic contemplador dels seus llenços, amb un ús del color matisat per una llum vellutada, unes formes i una composició de factura impecables, curulles de serenitat, sense estridències ni concessions innecessàries. Pel que fa a la temàtica, és d'allò més variada: hi trobem des dels paisatges de la natura fins als paisatges urbans.