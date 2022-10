​Neix «Estona», un nou servei comarcal d'acollida d'infants a la Garrotxa

Lleure gratuït als pobles de la Garrotxa. Aquest seria el títol que resumeix a grans trets el nou projecte comarcal que s'ha llançat a la comarca. Ho ha fet el Consell Comarcal, el qual va aprovar el desembre passat transferir ajudes a les ciutats de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per fomentar serveis de cura puntuals per a infants.A la Garrotxa, el servei s'anomenai inclou diferents espais gratuïts per a famílies amb fills menors de dat. El projecte es divideix enque estaran disponibles als municipis de la comarca. Per una banda, hi haurà elque serà un servei de lleure durant les tardes a un equipament del municipi. També hi haurà, un servei de guarda per aquelles famílies que vulguin gaudir sense els fills de les activitats culturals que es facin al municipi. I per últim,, que serà una proposta que inclourà activitats de matí i tarda durant les vacances escolars de Nadal.segons el municipi. Principalment, els serveis s'ofereixen de 17 h a 20 h entre setmana i de 10 h a 13 h els caps de setmana. Per utilitzar el servei cal que les famílies facin una reserva prèvia 48 h abans a l'adreça tempspertu.garrotxa.cat El projecte Estona ja està actiu des d'aquest dilluns i va destinat a infants. Les activitats de Nadal s'ampliaran fins als 14 anys i totes les propostes estaran coordinades i dirigides per l'empresa garrotxina Arriant. La dinamització dels espais anirà a càrrec de monitors de lleure de l'empresa. En el cas d'Olot, el projecte Estona s'ha traduït en El Cau de la Guilla , un espai que s'ubica a la biblioteca i que té el mateix objectiu.