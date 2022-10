​L'augment de preus deixa desertes diferents licitacions d'obra pública a la Garrotxa

El caixer de Sant Jaume i la nova plaça d'Argelaguer també afectats

La reforma del centre cívic de Riudaura també s'ha vist afectada per la crisi dels preus. Foto: Martí Albesa

Els terminis, en paper mullat

"Licitació deserta". Aquest és el cartell que molts ajuntaments han hagut de penjar durant els darrers mesos en processos de licitació d'obra pública que tenien oberts, fins i tot, des d'abans de l'estiu. L'augment dels preus que estem vivint avui en dia ha arribat també a l'obra pública i és quei seria deficitari per a elles haver d'executar l'obra amb el pressupost establert mesos enrere.Això ha obligat molts consistoris a declarar desertes algunes licitacions, augmentar el pressupost de l'obra i tornar-la a treure a concurs públic. A la Garrotxa, s'han donat alguns casos, com per exemple a Santa Pau amb. "Ens hem trobat, com ha passat a molts llocs, que la primera licitació que vam fer va quedar deserta i hem hagut de tornar a iniciar la licitació, posant-hi més diners", diu l'alcalde del poble,. En el seu cas,, fet que suposarà posar 30.000 euros més del que estava previst en la primera fase de la rehabilitació. Calculen, però, que amb les tres fases que té l'obra,del que es preveia inicialment.En el cas de Santa Pau, compten amb una subvenció del PUOSC de la Generalitat per rehabilitar i convertir l'edifici de Can Torra en un centre sociocultural. Tot i l'augment inesperat del cost, la subvenció quedarà igual: ". Per sort, pel que fa a la tresoreria de l'Ajuntament, no estem malament. Utilitzarem els estalvis per augmentar el preu d'aquestes inversions", diu Companys.Per tal d'assegurar-se que la licitació no torni a quedar deserta,. Així ho han fet a, on la licitació del servei de caixer automàtic també va quedar deserta el passat mes de setembre : "Entenem que tothom ha de mirar el marge i els preus i tampoc seria bo que iniciéssim el servei si l'entitat ho ha de fer de manera deficitària", diu l'alcalde del poble,també s'ha donat el cas amb la reforma de la plaça Major, un dels grans projecte de mandat. Després de fer una consulta ciutadana que va escollir entre tres projectes, reunir el pressupost i licitar l'obra per aquest 2022, ara cap empresa s'ha presentat per dur a terme la reforma. Fins ara, el pressupost era des, però l'Ajuntament es veurà obligat a augmentar-lo i, segurament, no iniciar els treballs fins a l'any que ve.I és que per a molts, més enllà dels diners,. En molts casos, el fet de tornar a licitar l'obra ha suposat retardar molts mesos l'inici dels treballs., diu Companys.Aquesta pèrdua de temps, no preveuen viure-la a, on també van veure com l'empresa responsable de la reforma del centre cívic d'RCR es feia enrere i la tercera empresa que es va presentar al concurs ha acabat acceptant l'obra. "És una sort perquè un procés de licitació tots sabem que hauríem tingut un mínim de retard de tres mesos", diu, alcalde de Riudaura.A Riudaura han salvat els mobles, però. Tenien pactat que la Diputació, la Generalitat, els arquitectes RCR i l'Ajuntament aportarien 150.000 euros cada un per cobrir els 600.000 que valia la rehabilitació. Ara, però, la reforma ha pujat de preu i caldrà renegociar l'acord. Es tracta d'una conseqüència més de l'impacte de l'augment de preus a les obres públiques.