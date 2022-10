​Més de 1.000 espectadors gaudeixen de la segona edició del Planescadabra

per Redacció, Les Planes d'Hostoles, Catalunya |

Aquest diumenge es va tancar la segona edició del Festival Planestiueja't de les Planes d'Hostoles. Després de dos dies de màgia, el certamen. Segons l'organització, la dada consolida el festival i fa que ja es pensi en una tercera edició per al 2023.El Planescadabra va reunir aquest cap de setmana una quinzena d'artistes nacionals i internacionals com Celia Muñoz, David Baró o Alyson i Herbert, enter altres. Durant dissabte i diumenge es va poder gaudir de diferents espectacles de màgia gratuïts i amb entrada. Les propostes més destacades, que va tancar el festival amb joves promeses del panorama català. La majoria de propostes es van desenvolupar a la sala polivalent del poble, però també hi va haver espectacles de carrer i gratuïts.El Planescadabra és un festival que. A hores d'ara és l'únic certamen de màgia que se celebra a la Garrotxa.