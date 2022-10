​Les seleccions catalanes d’hoquei llueixen l'estelada de no rendició a Olot

Un partit de la selecció femenina catalana a Olot. Foto: FCP

Èxit de lesmasculina i femenina d’hoquei patins a la, que aquesta setmana s’ha disputat a Olot, on s’han enfrontat a França, Itàlia i Alemanya. Els dos equips han guanyat el torneig en les finals d’aquest diumenge.La victòria s’ha aconseguit d’una manera molt particular: lluint la samarreta deLa bandera negra catalana o estelada negra va ser creada per la Fundació Reeixida (abans denominada Comissió del Centenari de l'Estelada) amb motiu del tricentenari de la Campanya de Catalunya i es va presentar al Museu d'Història de Catalunya el 2014.Es basa en la bandera negra del bàndol austriacista català durant, com a senyal de no defallir i de lluita sense treva. Van afegir-hi l'estel de cinc puntes de l'estelada, i un sautor (creu) com el de bandera de Santa Eulalia de Barcelona.Pel que fa a les finals d’hoquei d’aquest diumenge, la selecció masculina ha guanyatper 5-4, en un partit vibrant. Les noies, per la seva banda, s’han imposat aper 3-1.