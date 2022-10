​Santa Pau crea el Consell de Poble

Santa Pau fa un pas més en la participació ciutadana. En l'últim ple municipal del mes de setembre, l'Ajuntament, un òrgan participatiu, format per veïns que serveix perLa intenció és que el Consell de Poble de Santa Pau. "Ens agradaria que aquest òrgan fes d'enllaç entre ajuntament i veïns. A vegades costa venir a l'ajuntament i aquesta figura podria servir per recollir queixes, propostes o suggeriments", diu l'alcalde de Santa Pau,De moment, l'Ajuntament ha fet l'aprovació inicial del reglament que regula el Consell de Poble. Ara, l'aprovació haurà de passar uns dies d'exposició pública abans no estigui aprovat definitivament. ". Hem de trobar gent que tingui ganes. Crec que, més o menys, tenim persones que han participat més en el procés i estan motivades. Crec que el Consell de Poble hauria d'estar format per diferents perfils, joves i grans", afegeix l'alcalde.La creació del Consell de Poble de Santa Pau ésamb una consulta ciutadana, que es va transformar el passat juliol amb l'aprovació d'un reglament de participació i que ha acabat aquest setembre amb la creació del Consell de Poble. Amb Santa Pau,comptant Argelaguer, Mieres i Sant Joan les Fonts.