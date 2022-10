Olot reduirà l'horari dels llums de Nadal per la crisi energètica

Baixar de les 200 hores de llum

La crisi energètica que vivim ha obligat moltes persones a prendre mesures d'estalvi energètic per evitar que la factura i el consum no es disparin. La situació no només està afectant els domicilis o les empreses, sinó que l'administració també es veu obligada a fer-hi front. Tant és així que. Olot serà una d'elles.L'Ajuntament de la capital de la Garrotxa ha decidit. Hi haurà els mateixos muntatges que altres anys, en total seran 29 zones, però s'obriran menys hores., com és habitual, però, entrat el desembre.A part de reducció en el calendari, també hi haurà reducció horària.. A més,(quan hi ha més activitat comercial).El regidor de Via Pública d'Olot,, diu aque totes aquestes mesuresi que l'entitat i l'Ajuntament coincideixen en el fet que cal prendre mesures davant la crisi climàtica. "Aquesta campanya de Nadal serà clau per al comerç. Sabem la importància que té i, per tant, la importància de fer un muntatge atractiu.i per això treballem conjuntament en una reducció d'horaris", afirma el regidor.Fins ara, els llums de Nadal d'Olot s'obrien unes 220 hores durant la campanya de Nadal. Amb les mesures adoptades aquest any. La restricció horàriaque els llums suposaven altres anys, malgrat l'augment del preu de l'electricitat. "Cal fer compatible la importància de la promoció econòmica del comerç local i la situació d'emergència energètica que estem vivint", conclou Sellabona, qui també recorda que a més d'aquestes restriccionsperquè els consums siguin més baixos.