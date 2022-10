​Campanya per a l'«alliberament» de les oques del Parc Nou d'Olot

— Jordi Buch (@jordi_olot) October 14, 2022

Indignació a la xarxa per la desaparició per segon cop en menys d'un any de les oques del Parc Nou d'Olot . Diferents usuaris han expressat, de forma més o menys còmica, el seu malestar per la situació, fins al punt que s'ha llançat una campanya a Twitter per reclamar "l'alliberament" de les oques.Sota les etiquetes #freeall i #freeoques, l'il·lustrador garrotxí Ferran Coves ha llançat un cartell amb una oca empresonada i lligada a una cadena. Al cartell s'hi pot llegir "Free all prisioners".El cartell ha estat una de les diverses reaccions que s'han produït a Twitter després de conèixer la notícia. Més d'un ha reclamat que els animals tornessin al parc olotí:Alguns també han demanat una investigació més a fons dels fets i han reclamat al programa Crims de TV3 o en Peyu que hi facin alguna cosa: